Burdur'da alkollü sürücüye 6 ay el konuldu; yolcu gazetecilere 'Haberin konusu nedir'

Burdur'da uygulama noktasında alkollü sürücüye işlem: Yolcu gazetecilere 'Haberin konusu nedir' dedi

Gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda gerçekleşen uygulama dikkat çekti

Burdur'da bir uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan alkol kontrolünde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı noktada polis ekipleri tarafından işlem yapılan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, K.D. idaresindeki 34 HE 3422 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde K.D.'nin 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aynı zamanda 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza işlemleri sürerken araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi, kendilerini görüntüleyen gazeteciye önce 'basın kartın var mı' diye sordu. Ardından, 'Haberin konusu nedir, şu anda biz şehirlerarası yolculuk yapan birisiyiz. Haber değeri olan bir olay da yok. Konu ne onu anlamadık' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili işlemler polis tarafından tamamlanırken, konuyla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

