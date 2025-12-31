DOLAR
Burdur'da alkollü sürücüye 6 ay el konuldu; yolcu gazetecilere 'Haberin konusu nedir'

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu; araçtaki yolcu gazetecilere 'Haberin konusu nedir' diye sordu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:21
Gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda gerçekleşen uygulama dikkat çekti

Burdur'da bir uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan alkol kontrolünde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı noktada polis ekipleri tarafından işlem yapılan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, K.D. idaresindeki 34 HE 3422 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde K.D.'nin 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aynı zamanda 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza işlemleri sürerken araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi, kendilerini görüntüleyen gazeteciye önce 'basın kartın var mı' diye sordu. Ardından, 'Haberin konusu nedir, şu anda biz şehirlerarası yolculuk yapan birisiyiz. Haber değeri olan bir olay da yok. Konu ne onu anlamadık' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili işlemler polis tarafından tamamlanırken, konuyla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

