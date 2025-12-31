DOLAR
Çanakkale'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kuru yemiş, et ürünleri, pastane mamulleri ve içeceklerde hijyen ve etiket denetimlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:40
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Çanakkale genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, özellikle yoğun tüketilen gıda ve içecek satış noktalarında incelemeler yaptı.

Denetim Kapsamı

Denetimler; kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastane mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içecek satış noktalarında gerçekleştirildi. Kontrollerde hijyen ve temizlik standartları, etiket ve ürün bilgileri, son tüketim süreleri ile saklama ve muhafaza şartları öncelikli olarak incelendi.

Yetkililer, yoğun tüketilen ürünlere yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

