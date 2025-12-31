DOLAR
Sivas’ta Zincirleme Kaza: Sorguncuk’ta 5 Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

Sivas-Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde sabah 09.45'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; ekipler ve basın yolda mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:59
Sivas’ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas-Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında Şarkışla’dan Sivas istikametine gitmekte olan bir tır, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı. Yolda kalan tıra arkadan gelen biri tır olmak üzere toplam 4 araç çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.

Müdahale ve Gelişmeler

Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Olay yerine sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye gitmekte olan basın mensupları da yolda mahsur kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

