Kocaeli'de Beton Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Kocaeli Başiskele'de bir beton fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:44
Kocaeli'de bulunan bir beton fabrikasının çatısında çıkan yangın, çalışanlar arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Olay ve Müdahale

Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde bulunan beton fabrikasının çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

İnceleme

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

