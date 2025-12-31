Kocaeli'de Beton Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'de bulunan bir beton fabrikasının çatısında çıkan yangın, çalışanlar arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Olay ve Müdahale

Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde bulunan beton fabrikasının çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

İnceleme

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE BETON FABRİKASININ ÇATI KISMINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN İKİ İŞÇİYE SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.