Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen 26 ABA 069 Plakalı Araç 4 Saatte Çıkarıldı

Botanik Parkı otoparkında el frenini çekilmeyen panelvan suya devrildi

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Botanik Parkı otoparkında park halindeki 26 ABA 069 plakalı panelvan, sürücünün el frenini çekmeyi unutmaması sonucu Porsuk Çayı'na düştü.

Olayı gören M.T. ve arkadaşları aracın hareket ettiğini fark edip müdahale etmeye çalıştı; ancak panelvan kısa sürede çaya girdi ve suya gömüldü. Araçta kimsenin olmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi.

Durumun bildirilmesinin ardından polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye dalgıçlarının araca bağladığı halata vinç kancasının takılmasıyla araç, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı. Çalışmalar dron ile görüntülendi.

Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Araç sahibi hava almak için bölgeye geldiği sırada yaşanan bu olayda, otomobilin arkasından baktığında aracın suya gömüldüğünü gördü. En büyük teselli, olay anında aracın içinde kimsenin bulunmamasıdır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kazada araç tamamen boştu. Olayın hemen ardından itfaiye, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu an ekipler aracın çıkarılması için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Olay yerine gelecek olan vinç ve dalgıç ekiplerinin yardımıyla aracın sudan tahliye edilmesi planlanıyor. Ölümlü bir durumun yaşanmaması tek tesellimiz. Araç sahibine ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

