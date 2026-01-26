Çorum Laçin'de Elektrik Kontağı İddiası: Ev ve Depo Küle Döndü

Çorum’un Laçin ilçesinde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, M.E.'ye ait evi ve bitişiğindeki depoyu kullanılamaz hale getirdi; aile dışarıdaydı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 00:39
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 00:41
Olayın Detayları

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde gece saatlerinde bir yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait müstakil bir evde başlayan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürüldü.

Alevler kısa sürede evi sardı ve bitişiğindeki depoya sıçradı. Durumu fark edenler tarafından yetkililere haber verildi.

İtfaiye Müdahalesi ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ev ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi ve her iki yapıda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay sırasında evde kimsenin olmadığı, ev sahiplerinin nişan merasimi için köy dışında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

