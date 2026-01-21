Burdur'da 'dur' ihtarına uymayan tır sürücüsü yakalandı: Ehliyetsiz ve asker kaçağı çıktı

Burdur'da tır sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp yakalandı

Gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında, M.K. idaresindeki 63 AHA 113 plakalı tır, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Kısa kovalamaca sonrası durduruldu

Kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan tırda yapılan kontrolde sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda M.K.'nin ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu ve asker kaçağı olduğu belirlendi.

Yasal işlem ve para cezası

Polis merkezine götürülen M.K.'ya çeşitli maddelerden yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

