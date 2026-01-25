Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı — Antalya-Isparta Yolu

Burdur'da Kazak-1 tüneli girişinde 2 otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; 4'ü yoğun bakımda.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:10
Kazanın Ayrıntıları

Burdur'da gece saatlerinde Antalya-Isparta karayolu üzeri Kazak-1 tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ile bir tır çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, C.K. (56) yönetimindeki 33 AZV 518 plakalı otomobil ile plaka bilgisi alınamayan tır çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) da yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasret Kurman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Toplam 7 yaralıdan 4’ünün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından tahkikat başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları