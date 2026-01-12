İstanbul Merkezli 21 İlde Operasyon: 97 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 97 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi; çetenin çocukları suça kullandığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:58
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli yürütülen çete soruşturması kapsamında, 97 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ olmak üzere 21 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Zanlıların, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütüldü.

Soruşturma kapsamında çetenin faaliyetleri detaylı şekilde deşifre edildi. Örgütün çoğunlukla yaşı 18’den küçük çocukları hücre evlerine yerleştirerek; çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amaçlı tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi.

Ayrıca örgütün, ağlarına düşürdükleri çocukları sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazanmaya çalıştığı ve örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

