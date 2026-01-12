Gaziantep’te Sağanak Sonrası Ali Erçelebi Cami Avlusu Çöktü

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde şadırvan çöktü

Gaziantep’te 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından, Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi’nde bulunan Ali Erçelebi Caminin avlusunda çökme meydana geldi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre çökme, avludaki şadırvan bölümünde gerçekleşti. Olayın, yoğun yağış sonrası zeminin yumuşaması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Çökme anında alanın boş olması faciayı önledi. Olay sonrası hızlı şekilde bölgeye intikal eden Şahinbey Belediyesi ekipleri güvenlik önlemi alarak alanı güvenlik şeridine aldı ve olası riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.

Belediye ekipleri, çökmenin olduğu noktada inceleme ve toparlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer halkı, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

