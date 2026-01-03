DOLAR
Burdur'da Kurna Rampası'nda Refüje Çarpan Otomobil: 1 Yaralı

Burdur-Antalya karayolu Kurna rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:41
Kaza Detayları

Kaza, akşam saatlerine Burdur-Antalya karayolu Kurna rampası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 15 ET 797 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü T.K. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

