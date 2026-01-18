Suriye Ordusu Tabka'yı Ele Geçirdi: Rakka'da Fırat Barajı Kontrolü ve İnfaz İddiaları

Suriye ordusu Tabka'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı; 483 örgüt mensubundan 181'i teslim oldu, Fırat Barajı kontrolü sağlandı ve infaz iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:31
Suriye Ordusu Tabka'yı Ele Geçirdi: Rakka'da Fırat Barajı Kontrolü ve İnfaz İddiaları

Suriye Ordusu Tabka'nın Kontrolünü Aldığını Açıkladı

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'ne yönelik operasyonu kapsamında Rakka kırsalındaki Tabka kentinin kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon ve ilerleyiş

Suriye Ordusu Operasyon Odası'nın açıklamasında, Tabka'nın PKK milislerinden tamamen temizlendiği ve şehrin tamamen Suriye ordusunun kontrolü altına alındığı bildirildi. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, askeri birliklerin devam eden ilerleyişi kapsamında ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı'nın kontrolünün de sağlandığını aktardı.

İnfaz iddiaları ve resmi tepki

Suriye hükümeti, SDG ve PKK'ya bağlı grupların Tabka'dan çekilmeden önce bazı esirleri infaz ettiğini bildirdi. Hükümet bu eylemi kınadı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu örgüt Suriye halkına ait bir güç gibi değil, sınır ötesi ajandalara hizmet eden bir yapı gibi hareket etmektedir. Kürt dili ve kültürü devletimizin asli bir parçasıdır ancak bu yapının yaşadığı hızlı çöküş, onların bu topraklara ait olmadığını kanıtlamıştır. Bu yapı hiçbir siyasi fikri olmayan, 70'li yılların kapalı ideolojilerini taşıyan bir organizasyondur".

Açıklamada ayrıca, "Özellikle sivillerin de aralarında bulunduğu esirlerin infaz edilmesi, Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tüm unsurlarıyla bir suç teşkil etmektedir" denilerek uluslararası toplumdan tepki istenildi.

Teslimatlar ve güvenlik gelişmeleri

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, terör örgütlerinden ayrılmak isteyen 483 örgüt mensubunun güvenlik güçleriyle iletişime geçtiğini ve bu kişilerden 181'inin güvenli bir şekilde teslim alındığını bildirdi.

Altyapı hasarı ve sabotaj

SDG unsurlarının Fırat Nehri doğusuna çekilirken Raşid Köprüsü'nü havaya uçurduğu, ayrıca Rakka'ya su taşıyan ana boru hattında hasar oluştuğu ve bu nedenle şehre su sağlanamadığı Suriye basını tarafından aktarıldı.

Deyrizor'da güvenlik durumu

Deyrizor Valiliği, SDG unsurlarının bölgedeki sivil yerleşimleri hedef aldığı yönünde açıklama yaptı. Güvenlik gerekçesiyle devlet dairelerindeki işlemlerin askıya alındığı ve bir günlük tatil ilan edildiği belirtildi. Bölge halkına zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri çağrısı yapıldı.

Suriye basını ayrıca Tayyibe köyü ve Deyrizor şehir merkezindeki yerleşim bölgelerinin gece saatlerinde kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve roket saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

