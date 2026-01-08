Burdur'da Şiddetli Rüzgar: Salda Köyü'nde Minare Kubbesi Koptu

Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda köyünde öğle saatlerinde şiddetli rüzgar minare kubbesini kopardı; çevrede güvenlik önlemi alındı, cami geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:51
Burdur'da Şiddetli Rüzgar: Salda Köyü'nde Minare Kubbesi Koptu

Burdur'da Salda Köyü'nde Cami Minaresinin Kubbesi Koptu

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle köyde bulunan caminin minaresi zarar gördü. Minarenin kubbesi yerinden koptu ve olası düşme tehlikesine karşı çevrede önlem alındı.

Güvenlik ve İbadet Durumu

Güvenlik gerekçesiyle çevrede tedbirler uygulanırken, cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

YEŞİLOVA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE CAMİ MİNARESİNİN KUBBESİ YERİNDEN...

YEŞİLOVA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE CAMİ MİNARESİNİN KUBBESİ YERİNDEN KOPTU.

YEŞİLOVA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE CAMİ MİNARESİNİN KUBBESİ YERİNDEN...

