Burdur'da Şiddetli Rüzgar: Salda Köyü'nde Minare Kubbesi Koptu

Burdur'da Salda Köyü'nde Cami Minaresinin Kubbesi Koptu
Olayın Detayları
Olay, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle köyde bulunan caminin minaresi zarar gördü. Minarenin kubbesi yerinden koptu ve olası düşme tehlikesine karşı çevrede önlem alındı.
Güvenlik ve İbadet Durumu
Güvenlik gerekçesiyle çevrede tedbirler uygulanırken, cami geçici olarak ibadete kapatıldı.
