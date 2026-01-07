Sakarya Serdivan'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Operasyonun Detayları

Şarkı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, kaçakçılık ve uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı tespit edilen E.C.K (25) ve E.A. (30), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şahısların konutlarında gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 65 adet ecstasy hap, 445 gram esrar, 88 gram bonzai, 60 gram amfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden E.C.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

