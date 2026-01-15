Burdur'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı — İçinden motosiklet ekipmanları çıktı

Burdur'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Cadde üzerinde bırakılan şüpheli çanta, polis ve bomba imha ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.
Olayın Detayları
Olay, saat 19.00 sıralarında Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde unutulan şüpheli çanta kısa süreli paniğe yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler caddeyi trafiğe kapattı ve yayaları güvenli alanlara yönlendirdi.
Müdahale ve İnceleme
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile patlatarak güvenli hale getirdi. Yapılan incelemede çantanın içerisinde motosiklet ekipmanları olduğu tespit edildi.
