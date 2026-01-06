Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Burdur-Antalya Kara Yolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi

Yoğun sis nedeniyle dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Antalya Kara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, G.U. idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 15 ABM 002 plakalı otomobil ile H.B.'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucu 07 BZY 904 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, S.U. adlı yolcu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan S.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.U.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR'DA YOĞUN SİSTEN DOLAYI 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ YARALANDI. KAZADA OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞAN BİR KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.