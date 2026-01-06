Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Burdur-Antalya Kara Yolu'nda yoğun siste 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı; sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:03
Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Burdur-Antalya Kara Yolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi

Yoğun sis nedeniyle dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Antalya Kara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, G.U. idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 15 ABM 002 plakalı otomobil ile H.B.'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucu 07 BZY 904 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, S.U. adlı yolcu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan S.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.U.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

