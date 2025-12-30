Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara'da Defnedildi

Törenle son yolculuğuna uğurlandı

Yasin Koçyiğit, Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda çıkan silahlı çatışmada şehit düştü. Düzenlenen törenden sonra, şehit polis memuru Ankara'da dualarla defnedildi.

Törene katılanlar; aile fertleri, meslektaşları ve vatandaşlar, cenaze namazı ve dualarla şehidi son yolculuğuna uğurladı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarındaki kararlılık ve şehidin fedakârlığı törende vurgulanan önemli unsurlar oldu.

Yalova'daki çatışma ve ardından gerçekleştirilen uğurlama, kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in anısı, meslektaşları ve aile yakınları tarafından saygıyla yad ediliyor.

