DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara'da Defnedildi

Yalova'daki DAEŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Yasin Koçyiğit, düzenlenen törenin ardından Ankara'da dualarla defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:34
Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara'da Defnedildi

Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara'da Defnedildi

Törenle son yolculuğuna uğurlandı

Yasin Koçyiğit, Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda çıkan silahlı çatışmada şehit düştü. Düzenlenen törenden sonra, şehit polis memuru Ankara'da dualarla defnedildi.

Törene katılanlar; aile fertleri, meslektaşları ve vatandaşlar, cenaze namazı ve dualarla şehidi son yolculuğuna uğurladı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarındaki kararlılık ve şehidin fedakârlığı törende vurgulanan önemli unsurlar oldu.

Yalova'daki çatışma ve ardından gerçekleştirilen uğurlama, kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in anısı, meslektaşları ve aile yakınları tarafından saygıyla yad ediliyor.

Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara’da dualarla defnedildi

Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara’da dualarla defnedildi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara Şereflikoçhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı
3
Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı
4
Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı
5
Batman'da Soğuk Hava Yüzünden Araç Alev Aldı
6
Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları