Burhaniye'de Ev Yangını: Yaşlı Adam Alevlerin Arasından Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çatı katında çıkan yangında, vatandaşların yardımıyla evde yalnız yaşayan yaşlı adam alevlerin arasından çıkarıldı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:21
Bahçelievler Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaralandı.

Yangın, Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, vatandaşların yardımıyla alevlerin arasından çıkarıldı.

Saçlarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıya, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Olayda hasar gören ev, kullanılamaz hale geldi.

