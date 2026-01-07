Burkina Faso'da Traore'ye suikast girişimi engellendi — Damiba ve Fildişi Sahili iddiası

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, Traore’ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini; planın Paul Henri Damiba ve Fildişi Sahili tarafından hazırlandığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:00
Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana'nın açıklaması

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Sana, planın 2022 yılında darbeyle iktidarı kaybeden Yarbay Paul Henri Damiba tarafından hazırlandığını ve Fildişi Sahili tarafından finanse edildiğini iddia etti.

Sana, istihbarat birimlerinin operasyonu son anda durdurduğunu belirterek, "İstihbarat servislerimiz bu operasyonu son saatlerde engelledi. Devlet başkanına suikast düzenlemeyi ve ardından da diğer kilit kurumlara saldırmayı planlamışlardı" dedi.

Bakan, Damiba’nın hem askerleri hem de sivil destekçileri harekete geçirdiğini, yabancı finansman sağladığını ve yabancı güçlerin müdahalesinden önce ülkenin dron fırlatma üssünü devre dışı bırakmayı planladığını öne sürdü.

Yetkililerin ortaya çıkardığı bir videoda, iddiaya göre 3 Ocak günü yerel saatle 23.00'ten hemen sonra başkanı yakın mesafeden ya da konutuna patlayıcı yerleştirerek öldürmeyi planladıklarının konuşulduğu belirtildi.

Sana, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok sayıda tutuklama yapıldı. Bu kişiler yakında adalete teslim edilecek" dedi.

Arka plan

23 Ocak 2022 tarihinde Yarbay Paul Henri Damiba öncülüğündeki askerler darbe yapmış, hükümet feshedilmiş, anayasa askıya alınmış ve Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tutuklanmıştı. Damiba, yaklaşık 10 ay boyunca ülkeyi yönetmiş; İbrahim Traore'nin 30 Eylül'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Togo'ya sığınmıştı.

