Bursa'da 10 Kilometrelik Kovalamaca: 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Yakalandı

Bursa Emek Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:32
Bursa'da 10 Kilometrelik Kovalamaca: 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da 10 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı

Emek Mahallesi, dün gece

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde, dün gece yaşanan olayda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç uzun soluklu bir kovalamacaya neden oldu.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Takip, yaklaşık 10 kilometre sürdü.

Kovalamacanın ardından araç terk edilip şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER 10 KİLOMETRELİK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER 10 KİLOMETRELİK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER 10 KİLOMETRELİK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da 46 Günde İkinci Tarihi Konak Yangını
2
İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu
3
Samsun'da Pera, Araca Saklanmış 590g Metamfetamin Buldu
4
Sinop'da Sahil Güvenlik 2024-2025 Faaliyet Verileri: Görev Süresi ve Kontroller Arttı
5
Tarsus'ta Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralandı
6
Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu
7
Antalya'da üniversite öğrencisine 'ehliyet yetersizliği' nedeniyle 11 bin TL ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları