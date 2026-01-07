Bursa'da 10 Kilometrelik Kovalamaca: 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da 10 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı

Emek Mahallesi, dün gece

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde, dün gece yaşanan olayda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç uzun soluklu bir kovalamacaya neden oldu.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Takip, yaklaşık 10 kilometre sürdü.

Kovalamacanın ardından araç terk edilip şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

