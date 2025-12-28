Bursa'da 25.5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Bursa'da narkotik operasyon: 25.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

4 şüpheli gözaltında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 25.5 kilo metamfetamin (25 kilo 500 gram) maddesi ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan B.Ö., O.C.E., T.Y. ve G.Ö. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

