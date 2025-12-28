DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.771.646,96 -0,47%

Bursa'da 25.5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 25.5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı; şahısların araç ve ikamet aramalarında ruhsatsız tabanca bulundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:23
Bursa'da 25.5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Bursa'da narkotik operasyon: 25.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

4 şüpheli gözaltında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 25.5 kilo metamfetamin (25 kilo 500 gram) maddesi ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan B.Ö., O.C.E., T.Y. ve G.Ö. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

BURSA'DA YAPILAN NARKOTİK OPERASYONUNDA 25.5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN 4 KİŞİDE GÖZALTINA...

BURSA'DA YAPILAN NARKOTİK OPERASYONUNDA 25.5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN 4 KİŞİDE GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı
2
Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi
3
Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
5
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi
6
Karadeniz'de Fırtına: Doğal Gaz Sondaj Gemileri Amasra Limanı'na Sığındı
7
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti