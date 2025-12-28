Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı
Kaza, saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.
M.K. idaresindeki 27 HG 806 plakalı tırın, aynı yönde giden M.E.Y. hakimiyetindeki 41 BAU 856 plakalı otomobili iddiaya göre tünel duvarına sıkıştırması sonucu otomobil tünel duvarı ile tır arasında kaldı.
Otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Ulaşım aksadı, inceleme başlatıldı
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
TEM OTOYOLU’NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE İDDİAYA GÖRE TIRIN SIKIŞTIRDIĞI OTOMOBİL, DUVAR İLE TIR ARASINDA KALDI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ULAŞIM BİR SÜRE AKSADI.