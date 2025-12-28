DOLAR
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 16.15'te 27 HG 806 plakalı tırın sıkıştırdığı 41 BAU 856 plakalı otomobil tünel duvarı ile tır arasında kaldı; yaralanan yok, trafik kısa süre aksadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:50
Kaza, saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.

M.K. idaresindeki 27 HG 806 plakalı tırın, aynı yönde giden M.E.Y. hakimiyetindeki 41 BAU 856 plakalı otomobili iddiaya göre tünel duvarına sıkıştırması sonucu otomobil tünel duvarı ile tır arasında kaldı.

Otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Ulaşım aksadı, inceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

