Uludağ'da Trafik Çilesi: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Hafta sonu yoğunluğu Uludağ'da dönüş yolunu kilitledi; kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar yüzünden kilometrelerce kuyruk oluştu, binlerce tatilci mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:11
Hafta sonu yoğunluğu dönüşü felç etti

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Oteller Bölgesi ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Hafta sonu yoğunluğu ve günübirlik ziyaretçilerin katılımıyla artan hareketlilik, akşam saatlerinde geri dönüşte sorunlara yol açtı. Zirveden şehir merkezine uzanan yolda, kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle trafik kilitlendi.

Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve binlerce tatilci mahsur kaldı. Sürücüler zincir takma ve kar lastiği kullanma konusunda zor anlar yaşadı.

Jandarma ekipleri bölgede önlemleri artırdı ve trafik akışını sağlamak için çalışmalar yürüttü. Yetkililer, kış koşullarında gerekli ekipmanların bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

Uludağ’da yaşanan yoğunluk, kış turizminin cazibesini bir kez daha gösterirken, geri dönüşte güvenlik ve trafik yönetiminin önemini de gündeme taşıdı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

