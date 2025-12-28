DOLAR
Rusya Soyuz-2 ile İran'ın 3 Uydusunu Vostochny'den Yörüngeye Gönderdi

Rusya, Vostochny Uzay Üssü'nden Soyuz-2 roketiyle İran'a ait Tolou-3, Zafar-2 ve Kowsar-1.5 dahil 3 uyduyu ve toplam 52 faydalı yükü yörüngeye taşıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:58
Rusya Soyuz-2 ile İran'ın 3 Uydusunu Vostochny'den Yörüngeye Gönderdi

Rusya Soyuz-2 ile İran'ın 3 uydusunu yörüngeye gönderdi

Rusya, Vostochny Uzay Üssü'nden fırlattığı Soyuz-2 roketiyle İran’a ait 3 uyduyu uzaya taşıdı. Fırlatma kapsamında roketin toplam 52 adet faydalı yük taşıdığı bildirildi.

Yetkili açıklamaları ve iş birliği

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali, fırlatma öncesinde yaptığı açıklamada uyduların İranlı bilim insanları tarafından tasarlanıp üretildiğini belirtti. Celali, "Bu uydular İranlı bilim insanları tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Hem devlet hem de özel şirketler bu sürece katkı sağlamıştır. Uydulardan 2’si devlete, 1’i de bu alanda aktif olarak faaliyet gösteren bilgiye dayalı şirketlerimiz ve üniversitelerimize aittir" dedi.

Celali, İran’a yönelik yaptırımlara rağmen ülkenin uzay bilimlerindeki kapasitesini genişletmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bütün tehdit ve yaptırımlara rağmen bu alanda söz hakkımız var" ifadelerini kullandı. Rusya-İran uzay iş birliğini değerlendiren Celali, Moskova yönetiminin deneyiminin önemine dikkat çekti: "Rusya, uydular ve fırlatma araçları da dahil olmak üzere uzay alanında ileri düzeyde bir tecrübeye sahip. Biz de bu teknolojinin bir kısmını transfer etmeye ve birlikte çalışma şansına eriştik".

Celali ayrıca Soyuz roketlerinin güvenilirliğine değinerek, "Batı’ya ait birçok uydu, Rusya ile ilişkiler zedelenmeden önce Soyuz roketleri tarafından yörüngeye fırlatılırdı" ifadelerini kullandı.

Uzaya gönderilen uyduların özellikleri

İran medyası, yörüngeye gönderilen uyduların adlarını Tolou-3 (bir başka adıyla Paya), Zafar-2 ve bir prototip olan Kowsar 1.5 şeklinde açıkladı. Yetkililer, Tolou-3'ün İran Uzay Ajansı tarafından üretildiğini ve ülke tarihinin en ağır gözlem uydusu olarak yaklaşık 150 kilogram ağırlığında olduğunu bildirdi.

Tolou-3'ün teknik kapasitesi hakkında verilen bilgilere göre uydu, 5 metrelik çözünürlükte siyah-beyaz ve 10 metre çözünürlükte renkli görüntüler üretebiliyor. Uydunun tarım, su yönetimi, çevre denetleme ve afet değerlendirmesi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

Zafar-2, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirildi ve haritacılık, çevre denetimi ile çevre tehlikelerinin izlenmesi amaçlı görevler için tasarlandı. Kowsar 1.5 ise prototip niteliğinde olup görüntülemenin yanı sıra çeşitli özellikleri bir araya getiriyor; öncelikli hedefi tarım ve çiftçilik çalışmalarının izlenmesi olarak açıklandı.

Uluslararası faydalı yükler

Bugün yörüngeye fırlatılan Soyuz roketinin, İran ve Rusya'nın yanı sıra Belarus ile Kuveyt gibi farklı ülkelerden de faydalı yükler taşıdığı bildirildi. İranlı yetkililer, bu fırlatmayı Rus sistemlerinin kullanılarak yürütülen uzay misyonlarından 7.si olarak nitelendirdi.

Rusya, Vostochny Uzay Üssü’nden fırlattığı Soyuz-2 roketiyle İran’a ait 3 uyduyu uzaya taşırken...

Rusya, Vostochny Uzay Üssü’nden fırlattığı Soyuz-2 roketiyle İran’a ait 3 uyduyu uzaya taşırken İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali, İran’ın maruz kaldığı uluslararası yaptırımlara rağmen uzay bilimlerindeki kapasitesini genişletmeye devam ettiğini açıkladı.

