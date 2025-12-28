Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne "Dilara 2007" Kurtarıldı

Polis ekipleri sürüklenen tekneyi güvenli alana çekti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2025 tarihinde saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında yaptıkları kontroller sırasında, içerisinde kimsenin bulunmadığı 3–4 metre boylarındaki "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

İncelemede, teknenin halatlarının çözüldüğü ve su almaya başladığı için batma riski bulunduğu belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, tekneyi botlara yedekleyerek güvenli alana çekti.

Kurtarılan tekne, sahibinin tespit edilip teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİ AÇIKLARINDA HALATLARININ ÇÖZÜLMESİ SONUCU SÜRÜKLENMEYE BAŞLAYAN VE BATMA RİSKİ BULUNAN SAHİPSİZ TEKNE, POLİS EKİPLERİNCE KURTARILDI.