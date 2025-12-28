DOLAR
Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne "Dilara 2007" Kurtarıldı

Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında sürüklenen ve batma riski taşıyan 3–4 metrelik "Dilara 2007" adlı tekne polis ekiplerince güvenli alana çekildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:07
Polis ekipleri sürüklenen tekneyi güvenli alana çekti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2025 tarihinde saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında yaptıkları kontroller sırasında, içerisinde kimsenin bulunmadığı 3–4 metre boylarındaki "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

İncelemede, teknenin halatlarının çözüldüğü ve su almaya başladığı için batma riski bulunduğu belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, tekneyi botlara yedekleyerek güvenli alana çekti.

Kurtarılan tekne, sahibinin tespit edilip teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

