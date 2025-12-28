DOLAR
Bingöl'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:15
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Yüzenada mevkii'nde gerçekleşti. Bölgedeki kar ve buzlanma koşullarının etkili olduğu sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan 4 kişi için haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve İnceleme

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme yapıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler hastanede sürüyor.

