Iğdır'da DEAŞ propagandasına 1 gözaltı

Iğdır Emniyeti, sosyal medyada DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen N.K.'yı gözaltına aldı; adli işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:08
Emniyet ekipleri sosyal medya hesaplarını inceledi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yürütülen soruşturmada, N.K. isimli şahıs tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında DEAŞ terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapıldığı; ayrıca halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı nitelikte içerikler bulunduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin yerine getirildiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

