DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.206,63 -0,39%

Bursa'da 75 km/s Lodos: Vatandaşlar Uçmamak İçin Yere Kapandı

Bursa'da saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos kent merkezinde etkili oldu; vatandaşlar yere kapanıp direklere tutunarak rüzgarın dinmesini bekledi, anlar İHA'ya yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:43
Bursa'da 75 km/s Lodos: Vatandaşlar Uçmamak İçin Yere Kapandı

Bursa'da lodos hayatı felç etti: Vatandaşlar uçmamak için yere kapandı

İHA görüntüleri ve yetkililerden uyarı

Bursa’da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos, akşam saatlerinde kent merkezinde şiddetini artırdı. Rüzgârın hızı saatte 75 kilometreye ulaşırken, dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Rüzgâr nedeniyle bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere ve birbirlerine tutunarak rüzgarın dinmesini bekledi. Rüzgârın karşısında duramayanlar yere düşerken, o anlar İHA kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, aniden şiddetlenen lodosun günlük hayatı olumsuz etkilediği, yaya ve araç trafiğinde aksamalar yaşandığı görüldü. Yetkililer, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bursa Valiliği, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması gerektiğini belirten bir açıklama yaparak uyarıları yineledi.

FIRTINADA UÇMAMAK İÇİN YERLERE BÖYLE YATTILAR

FIRTINADA UÇMAMAK İÇİN YERLERE BÖYLE YATTILAR

FIRTINADA UÇMAMAK İÇİN YERLERE BÖYLE YATTILAR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı
2
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
3
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu
5
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
6
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları