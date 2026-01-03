Bursa'da 75 km/s Lodos: Vatandaşlar Uçmamak İçin Yere Kapandı

Bursa'da lodos hayatı felç etti: Vatandaşlar uçmamak için yere kapandı

İHA görüntüleri ve yetkililerden uyarı

Bursa’da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos, akşam saatlerinde kent merkezinde şiddetini artırdı. Rüzgârın hızı saatte 75 kilometreye ulaşırken, dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Rüzgâr nedeniyle bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere ve birbirlerine tutunarak rüzgarın dinmesini bekledi. Rüzgârın karşısında duramayanlar yere düşerken, o anlar İHA kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, aniden şiddetlenen lodosun günlük hayatı olumsuz etkilediği, yaya ve araç trafiğinde aksamalar yaşandığı görüldü. Yetkililer, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bursa Valiliği, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması gerektiğini belirten bir açıklama yaparak uyarıları yineledi.

FIRTINADA UÇMAMAK İÇİN YERLERE BÖYLE YATTILAR