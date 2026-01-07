Bursa'da Başkan Bozbey'e Saldırı Girişimi Kamerada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e dün Değirmönü Mahallesi'ndeki program sırasında saldırı girişimi kameraya yansıdı; zanlılar etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:22
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dün uğradığı fiziki saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Başkan'ın halkla buluşma programı sırasında yaşandı.

Olay anı ve müdahale

Başkan Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönü Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kürsüde konuşma yaptığı sırada eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B., kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmaya çalıştı; saldırganların kürsüyü devirme anları da kayda geçti.

Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma ve zabıta görevlileri, saldırgan ağabey ve kardeşi kısa sürede etkisiz hale getirdi. Olay sırasında kürsüde kısa süreli panik yaşandı ve şüpheliler derhal emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntüler ve soruşturma

Saldırı anı, WorldTurk kameramanı tarafından saniye saniye kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olay sonrası sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

