Bursa'da Belediye Otobüsünde Darp: 'Komutanıma bıçak çekmişti' İfadesi

Bursa'da belediye otobüsünde çıkan kavgada Mümin E., İsmail T.'yi tekme tokat darp etti; şüpheli 'Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum' dedi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:16
Bursa'da bir belediye otobüsünde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Olay anları otobüs kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 91/G numaralı otobüste meydana geldi. Tartışma, İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında başladı ve tansiyon yükseldi.

Asabi tavırlar sergileyen Mümin E., tanımadığı genç İsmail T.'yi otobüs içinde tekme tokat darp etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakalama ve İfade

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde 'Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum' dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

