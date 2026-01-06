Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: Şüpheli Eski CHP Meclis Üyesi

Yıldırım'da konuşma yapan Mustafa Bozbey’e saldırı girişiminde bulunan Recep B.'nin eski CHP meclis üyesi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:13
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: Şüpheli Eski CHP Meclis Üyesi

Olay

Başkan Burada programı kapsamında Yıldırım’da vatandaşlarla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı sırada Recep B. isimli şahsın fiziki saldırı girişimiyle karşılaştı.

Başkanın korumaları, zabıtalar ve bölgedeki resmi ekipler kısa sürede müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Recep B. polis tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Soruşturma ve Muhtemel Gerekçe

İncelemede şahsın eski bir CHP meclis üyesi olduğu belirlendi. Olayın şahsi bir meseleden kaynaklandığı düşünülüyor; öne sürülen iddialara göre saldırının bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Başkanın Açıklaması

Olayın ardından açıklama yapan Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz".

Soruşturma sürüyor.

