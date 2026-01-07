Tekirdağ Kapaklı'da 3 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
Polis operasyonunda önemli miktarda madde ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu ticaretine karıştıkları öne sürülen üç şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 2 adet parça halinde 12 bin 56 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 litre uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu bulunuyor.
Yakalanan N.Ç., S.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.
UYUŞTURUCU MADDE EMDİRİLMİŞ PEÇETELER