Tekirdağ Kapaklı'da 3 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Kapaklı'da düzenlenen operasyonda 3 uyuşturucu taciri tutuklandı; ele geçirilenler: 2 adet parça halinde 12 bin 56 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 litre uyuşturucu madde ve 1 cep telefonu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:55
Polis operasyonunda önemli miktarda madde ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu ticaretine karıştıkları öne sürülen üç şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 2 adet parça halinde 12 bin 56 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 litre uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu bulunuyor.

Yakalanan N.Ç., S.D. ve E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

