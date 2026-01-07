Gebze'de Husumet Ateşi: İki Yaralı, Zanlı Tutuklandı

Olayın Özeti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, aralarında husumet bulunan bir kişiye tabancayla ateş açılması sırasında, durakta çocuğuyla otobüs bekleyen bir kadın da yaralandı. Olayla ilgili şüpheli Oktay B. yakalanarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde dün, Oktay B. idaresindeki araçtan kaldırımı yürüyen Özcan E. (50)'ye tabancayla 7-8 el ateş açıldı. Saldırıda, Özcan E. ile o sırada durakta çocuğuyla otobüs bekleyen Safinaz A. (35) bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor ve tedavileri sürüyor.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olay yerinden kaçan şüpheli Oktay B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, şüpheli ile yaralanan Özcan E.'nin daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na birlikte servis taşımacılığı yaptıkları ve işlerinin bozulup iflas etmeleri nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı tespit edildi. İfadesine göre Oktay B., iflasın sorumlusu olarak gördüğü Özcan E. ile olaydan bir gün önce tartışmış, olay günü de yolda görünce ateş açtığı öğrenildi. Durakta çocuğuyla otobüs beklerken yaralanan Safinaz A.'nın olayla herhangi bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY YERİ (ARŞİV)