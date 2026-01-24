Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı

Yıldırım Şükraniye Mahallesi'nde gergin anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde yaşanan olayda, İ.Ö. isimli şahıs eşiyle yaşadığı tartışma sonrası bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Vatandaşların, şahsın çatıdan kendisini sarkıttığını görmesi üzerine 112 acil çağrı hattına ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Saatler boyunca çatıda bekleyen İ.Ö., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu güçlükle çatından indirildi. Edinilen bilgiye göre şahıs, eşiyle barışmak için çatıya çıktığını belirtti.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

