Bursa'da Cinayet, Yağma ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan 4 Hükümlü Yakalandı

Bursa Emniyet Asayiş Şube ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört firari hükümlüyü yakaladı; suçlamalar arasında cinayet, yağma, uyuşturucu ve dolandırıcılık yer alıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:53
Emniyet ekipleri operasyon düzenledi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan isimler ve suçları şöyle:

H.D. - 'Nitelikli Yağma' suçundan toplam 26 yıl hapis cezası bulunuyor.

C.E. - 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan toplam 12 yıl hapis cezası bulunuyor.

B.K. - 'Kasten Öldürme' suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunuyor.

A.Ö. - 'Dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunuyor.

Yakalanan dört hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları