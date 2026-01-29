Diyarbakır'da Narin Güran davası: 12 sanık ve 3 çocuk yeniden yargılanıyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran davasında tutuksuz 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk yeniden yargılanıyor; duruşma eksikler nedeniyle ertelendi.

Diyarbakır'da Narin Güran davasında yeniden yargılama başladı

Yargı sürecinde yeni bir aşamaya girilen dosyada, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin, 8 yaşındaki Narin Güranın ölümüyle ilgili olarak yerel mahkemenin "suçluyu kayırma" suçundan verdiği 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasındaki hapis cezalarını hukuka aykırı bulması üzerine, tutuksuz 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yeni yargılama süreci başlatıldı.

Kapalı duruşmada eksikler üzerine erteleme

Duruşma, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemeside kapalı oturumda yapıldı. Hazır bulunanlar arasında 2 sanık, suça sürüklenen 1 çocuk ve avukatları yer aldı. Mahkeme, sürecin usule ilişkin bazı eksiklikleri bulunduğunu belirleyerek duruşmayı erteledi.

Mahkeme, ayrıca 7. Ceza Dairesinin kararına atıfta bulunarak, bazı kurumların "doğrudan suçtan zarar gören" sıfatına sahip olmadığını ve kanun gereği "doğrudan katılma hakkı" tanınmadığını hatırlattı. Bu gerekçeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatlarının duruşmaya katılmayacakları kararlaştırıldı.

Nevzat Bahtiyar kararı ve birleştirme talebi

Mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin karara atıfta bulundu. Yargıtay kararında bu eylemin "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirildiği ve Bahtiyar’ın 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına hükmedildiği hatırlatıldı. Mahkeme, 8. Ağır Ceza Mahkemesinden dosyaların birleştirilmesine ilişkin muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi.

