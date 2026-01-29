Düzce'de Tapu Memurunun Dikkati Milyonluk Vurgunu Engelledi

Düzce Tapu Müdürlüğü'ndeki bir memurun şüphesiyle 5 kişilik şebeke, sahte kimlikle 42 milyon liralık arazi satışını engelledi ve yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:53
5 kişilik şebeke sahte kimlikle arazi satmaya çalışırken işlemler tapu memurunun şüphesiyle durduruldu

Düzce'de bir tapu memurunun dikkati sayesinde, sahte kimlikle arazi satmaya çalışan 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Olay, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında ortaya çıktı.

Soruşturma, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde 3 dönümlük arazinin satış talebiyle başladı. Araziyi almak isteyen M.B.U.G. ile irtibata geçen ve 13 ayrı dolandırıcılık suç kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin kimliğini sahteleyerek satış için 42 milyon lira üzerinden anlaştı.

Satış işlemleri Düzce Tapu Müdürlüğü'nde yapılırken, H.Ç. gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası verip hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı. Bu esnada tapu müdürlüğünde görevli memurun şüphesi üzerine işlemler durduruldu ve soruşturma derinleştirildi.

Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin lira tutarının Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosunda dövize çevrildiği tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu; araziyi sahte kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan, 6 suç kayıtlı T.K. yakalandı.

Ayrıca, döviz bürosuna giderek kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan ve 22 suç kayıtlı L.G., Sakarya'da gözaltına alındı. Polis soruşturmasını genişleterek, L.G. ile ortak hareket eden B.G.'yi Sakarya'da, organizasyonu yönetenlerden olduğu belirlenen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan G.K.'yı ise İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

