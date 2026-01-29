Büyükçekmece’de Su Saatlerini Çalan Şüpheli Cezaevinden Çıkıp Yeniden Tutuklandı

Büyükçekmece'de 27 Ocak'ta 24 su saatinin çalındığı olayda, 42 yaşındaki İ.G. yakalanarak mahkemece tekrar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:39
Büyükçekmece’de Su Saatlerini Çalan Şüpheli Cezaevinden Çıkıp Yeniden Tutuklandı

Büyükçekmece’de su saatlerini çalan şüpheli cezaevinden çıktıktan sonra yeniden tutuklandı

Olayın Detayları

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, bir apartmanın 24 adet su saatinin çalındığı bildirildi. Olay, 27 Ocak günü Ekinoba Mahallesinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Soruşturmayı yürüten Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 42 yaşındaki İ.G. isimli şüpheliyi apartman kapısı önünde suç aletleriyle yakaladı. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Emniyet ve Mahkeme Süreci

Emniyetteki sorgulamasında şahsın çok sayıda hırsızlıktan sabıkasının bulunduğu ve yakın zamanda yine hırsızlık nedeniyle cezaevinden çıktığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Büyükçekmece’de, hırsızlıktan cezaevinden çıkan şahıs aynı suçtan tekrar tutuklandı

Büyükçekmece’de, hırsızlıktan cezaevinden çıkan şahıs aynı suçtan tekrar tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Datça'da 73 Yaşındaki İbrahim Durdu Evinde Ölü Bulundu
2
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
3
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
4
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
5
Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı
6
Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları