Büyükçekmece’de Su Saatlerini Çalan Şüpheli Cezaevinden Çıkıp Yeniden Tutuklandı

Büyükçekmece’de su saatlerini çalan şüpheli cezaevinden çıktıktan sonra yeniden tutuklandı

Olayın Detayları

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, bir apartmanın 24 adet su saatinin çalındığı bildirildi. Olay, 27 Ocak günü Ekinoba Mahallesinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Soruşturmayı yürüten Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 42 yaşındaki İ.G. isimli şüpheliyi apartman kapısı önünde suç aletleriyle yakaladı. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Emniyet ve Mahkeme Süreci

Emniyetteki sorgulamasında şahsın çok sayıda hırsızlıktan sabıkasının bulunduğu ve yakın zamanda yine hırsızlık nedeniyle cezaevinden çıktığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

