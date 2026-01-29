Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti

Dalaman Karaçalı Mahallesi'nde 25 Ocak'ta otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Merkez Camii'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:41
Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti

Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu hayatını kaybetti. Olay, Karaçalı Mahallesinde 25 Ocak tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Birkan Çillimoğlu'na bir otomobil çarptı ve çocuk metrelerce savruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi süreci ve cenaze

Durumu ağır olan Birkan Çillimoğlu, önce Dalaman Devlet Hastanesi'nden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesinin, Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Kaza anı görüntülere yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilin bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hızla çarpması ve çocuğun metrelerce havaya savrulması yer aldı.

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Datça'da 73 Yaşındaki İbrahim Durdu Evinde Ölü Bulundu
2
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
3
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
4
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
5
Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı
6
Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları