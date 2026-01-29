Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu hayatını kaybetti. Olay, Karaçalı Mahallesinde 25 Ocak tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan Birkan Çillimoğlu'na bir otomobil çarptı ve çocuk metrelerce savruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi süreci ve cenaze

Durumu ağır olan Birkan Çillimoğlu, önce Dalaman Devlet Hastanesi'nden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesinin, Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Kaza anı görüntülere yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilin bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hızla çarpması ve çocuğun metrelerce havaya savrulması yer aldı.

