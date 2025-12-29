DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,48 0,17%
ALTIN
5.972,73 4,46%
BITCOIN
3.758.302,43 0,07%

Bursa'da DEAŞ Operasyonu: Orhangazi'de 8 Gözaltı

Yalova saldırısının ardından yürütülen soruşturmada Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:50
Bursa'da DEAŞ Operasyonu: Orhangazi'de 8 Gözaltı

Bursa'da DEAŞ Operasyonu: Orhangazi'de 8 Gözaltı

Yalova saldırısının ardından soruşturma genişletildi

Yalova merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, emniyet birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İsmet Paşa Mahallesi'nde iki katlı bir eve gece saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evde bulunan örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis memuru da yaralandı.

Yaşanan saldırının ardından güvenlik güçleri çalışmaları yoğunlaştırdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi ilçesinde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkede DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında son bir ay içinde 137 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

YALOVA’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE 3 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ ARDINDAN...

YALOVA’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE 3 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ ARDINDAN SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONLARDA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

YALOVA’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE 3 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ ARDINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı
2
Kadıköy'de S CLASS Galerisi Boşaltıldı: 11 Milyar TL Vurgun İddiası
3
Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
4
Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı
5
Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
6
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
7
Safranbolu'da Yoğun Kar Site Giriş Tacını Yıkılma Riskiyle Karşı Karşıya Bıraktı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?