Bursa'da DEAŞ Operasyonu: Orhangazi'de 8 Gözaltı

Yalova saldırısının ardından soruşturma genişletildi

Yalova merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, emniyet birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İsmet Paşa Mahallesi'nde iki katlı bir eve gece saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evde bulunan örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine ateş açması sonucu 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis memuru da yaralandı.

Yaşanan saldırının ardından güvenlik güçleri çalışmaları yoğunlaştırdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi ilçesinde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkede DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında son bir ay içinde 137 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

