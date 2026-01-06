Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evine girdi — Güvenlik kamerası

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evinin bahçesine girdi

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ıslak ve çamurlu olması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki hobi evinin bahçesine girerek çitleri aştı. Araç çitleri yıkarak bahçeye girdi ve ters dönmekten son anda kurtuldu. Kazada hava yastıkları açıldı.

Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde aracın kontrolden çıkışı ve bahçeye girdiği an net şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili yapılan ilk tespitlerde sürücünün burnunun bile kanamadığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

