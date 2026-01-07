Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler 10 km Kovalamacayla Yakalandı

Bursa Emek Mahallesi'nde motosikletli polis timlerinin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:58
Olayın Detayları

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddialara göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri şüphe üzerine durdurmak istedikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheli araç, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından sürücü ve yanındaki şahıslar aracı bırakarak yaya şekilde kaçmaya başladı.

Yakalanma ve Gözaltı

Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

