Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler 10 km Kovalamacayla Yakalandı

Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araç 10 Kilometrelik Kovalamacanın Ardından Durduruldu
Olayın Detayları
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddialara göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri şüphe üzerine durdurmak istedikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu.
Şüpheli araç, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından sürücü ve yanındaki şahıslar aracı bırakarak yaya şekilde kaçmaya başladı.
Yakalanma ve Gözaltı
Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan şüpheliler 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı