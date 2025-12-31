Denizli Sarayköy'de Kırmızı Işık İhlali: Mikser Devrildi, 5 Yaralı

Denizli Sarayköy kavşağında kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

DENIZLI (IHA) – Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu kontrolden çıktığı öne sürülen beton mikseri otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerindeki panik anları bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza anı

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Denizli-Sarayköy karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddialara göre; 20 R 8309 plakalı beton mikseri, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yola giriş yaptı. O sırada kendi şeridinde ilerlemekte olan bir otomobil, hızla gelen mikserle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savrulurken, beton mikseri yan yatarak durdu.

Müdahale ve yaralılar

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralananların sayısı yetkililerce 5 kişi olarak bildirildi.

Görüntüler ve toplum tepkisi

Olay yerinde yaşanan panik anları, bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın ve kazanın etkileri ile müdahale anları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

