Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi
Osmangazi'de çatı sokağa düştü
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın alüminyum çatısı, şiddetli fırtına sırasında koparak sokağa düştü.
Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olay anında sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Nilüfer'de galeri ve araçlarda hasar
Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki lüks bir galerinin kepenkleri fırtına sebebiyle uçtu. Galerinin bahçesinde bulunan karavan ve lüks motorlar şiddetli rüzgarda devrilip zarar gördü.
Belediye ekipleri, Osmangazi'de sokağa düşen çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
