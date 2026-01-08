Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Bursa Osmangazi'de alüminyum çatı fırtınada sokağa düşerken Nilüfer'de bir galeride karavan ve lüks motorlar devrildi; şans eseri yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:18
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Osmangazi'de çatı sokağa düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın alüminyum çatısı, şiddetli fırtına sırasında koparak sokağa düştü.

Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olay anında sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Nilüfer'de galeri ve araçlarda hasar

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki lüks bir galerinin kepenkleri fırtına sebebiyle uçtu. Galerinin bahçesinde bulunan karavan ve lüks motorlar şiddetli rüzgarda devrilip zarar gördü.

Belediye ekipleri, Osmangazi'de sokağa düşen çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

NİLÜFER İLÇESİNDEKİ LÜKS BİR GALERİ ÖNÜNDEKİ KARAVAN VE MOTORLAR DA FIRTINADA DEVRİLİP ZARAR...

NİLÜFER İLÇESİNDEKİ LÜKS BİR GALERİ ÖNÜNDEKİ KARAVAN VE MOTORLAR DA FIRTINADA DEVRİLİP ZARAR GÖRDÜ. GALERİNİN KEPENKLERİ İSE ŞİDDETLİ RÜZGARDA UÇTU.

NİLÜFER İLÇESİNDEKİ LÜKS BİR GALERİ ÖNÜNDEKİ KARAVAN VE MOTORLAR DA FIRTINADA DEVRİLİP ZARAR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları