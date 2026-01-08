Bursa'da Fırtına: Uludağ Üniversitesi Yurdunda Çatı Uçtu

Bursa'da şiddetli fırtına hayatı felç etti

Bursa'da etkisini gösteren şiddetli fırtına, kentin birçok noktasında ciddi hasara yol açtı. Uludağ Üniversitesi kampüsündeki bir yurdun çatısı büyük bir gürültüyle uçtu ve çatı parçaları bazı odalara kadar girdi. Olayın ardından öğrencilere dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Hasarın boyutu ve etkilenen bölgeler

Rüzgârın hızı yer yer 75 kilometreye ulaşırken, gün içinde 120 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi. Merkez Nilüfer ilçesinin Görükle ve Ataevler Mahallesi ile sanayi bölgesinde bazı binaların ve fabrikaların çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği aktarıldı.

Trafik, altyapı ve eğitim kurumlarında önlemler

Şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve bazı noktalarda su baskınları oluştu. Okul veli gruplarından gelen bildirimlerde, lodos nedeniyle çocukların dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği; velisi bulunmayan öğrencilerin okulda kalacağı belirtildi.

Olayla ilgili yetkililer ve üniversite yönetimi tarafından yapılan uyarılar takip edilirken, bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

