Bursa'da Fırtına: Uludağ Üniversitesi Yurdunda Çatı Uçtu

Bursa'yı vuran kuvvetli fırtına Uludağ Üniversitesi yurdunun çatısını uçurdu; birçok noktada çatı ve ağaç hasarı ile su baskınları bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:40
Bursa'da Fırtına: Uludağ Üniversitesi Yurdunda Çatı Uçtu

Bursa'da şiddetli fırtına hayatı felç etti

Bursa'da etkisini gösteren şiddetli fırtına, kentin birçok noktasında ciddi hasara yol açtı. Uludağ Üniversitesi kampüsündeki bir yurdun çatısı büyük bir gürültüyle uçtu ve çatı parçaları bazı odalara kadar girdi. Olayın ardından öğrencilere dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Hasarın boyutu ve etkilenen bölgeler

Rüzgârın hızı yer yer 75 kilometreye ulaşırken, gün içinde 120 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi. Merkez Nilüfer ilçesinin Görükle ve Ataevler Mahallesi ile sanayi bölgesinde bazı binaların ve fabrikaların çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği aktarıldı.

Trafik, altyapı ve eğitim kurumlarında önlemler

Şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve bazı noktalarda su baskınları oluştu. Okul veli gruplarından gelen bildirimlerde, lodos nedeniyle çocukların dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği; velisi bulunmayan öğrencilerin okulda kalacağı belirtildi.

Olayla ilgili yetkililer ve üniversite yönetimi tarafından yapılan uyarılar takip edilirken, bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BURSA'DA ŞİDDELİ FIRTINA SEBEBİYLE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YURDUN ÇATISI UÇTU.

BURSA'DA ŞİDDELİ FIRTINA SEBEBİYLE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YURDUN ÇATISI UÇTU.

BURSA'DA ŞİDDELİ FIRTINA SEBEBİYLE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YURDUN ÇATISI UÇTU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu
3
Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı
4
İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü
5
Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
6
Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı
7
Sivas'ta buzlanma kazası: İş adamı Ahmet Yasak hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları