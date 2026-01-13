Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Çocuk Kurtarıldı, 2 Gözaltı

Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda kimliksiz ve yasal kalış hakkı olmayan 7 yabancı uyruklu çocuk kurtarıldı; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:10
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada Osmangazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, çocuk statüsünde olan şahısların yaşam koşulları ve yasal durumlarına ilişkin önemli tespitler yapıldı.

Operasyon ve tespitler

Yapılan incelemede, kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlenen 7 yabancı uyruklu çocuk saptandı. Çocukların, kişi başı aylık 2 bin 500 lira ücret karşılığında barındırıldığı ve geri dönüşüm, boya ve taşıma gibi işlerde çalıştırıldıkları tespit edildi.

Çocukların güvenliği ve haklarının korunması amacıyla gerekli işlemler İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü; çocuklar çocuk bakım evine sevk edildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Çocukları temin ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki prosedürler doğrultusunda sürdürülüyor.

