Bursa Nilüfer'de Klima Kurup Uyuşturucu İmalathanesi Oluşturan Şahıs Tutuklandı

Bursa Nilüfer'de evini iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde evini uyuşturucu üretimine uygun hale getirdiği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre; merkez Nilüfer ilçesindeki ikamette yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, kurulu ve aktif durumda 1 adet iklimlendirme sistemi, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet LSD ile bitki yetiştirme ve sulamada kullanılan çeşitli tarımsal ürün ve ilaçlar bulundu.

Gözaltı ve resmi açıklama

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

