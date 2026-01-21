Bursa'da huzur uygulaması: 4 bin 207 kişi sorgulandı

Emniyet ekiplerinden kent genelinde geniş çaplı denetim

BURSA (İHA) – Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesi hedefiyle il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 00.00 ile 18.00 arasında yapıldı. Denetimler kapsamında 4 bin 207 şahıs sorgulandı; işlem yapılanlar arasında 9 Türk vatandaşı ile 30 yabancı uyruklu şahıs yer aldı.

Araç kontrollerinde 626 araç incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 36 araca toplam 146 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 39 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, SUÇ VE SUÇLULARLA ETKİN MÜCADELE EDİLMESİ VE DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNLENMESİ AMACIYLA İL GENELİNDE HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA