Bursa'da huzur uygulaması: 4 bin 207 kişi sorgulandı

20 Ocak 2026'de Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 4 bin 207 kişi ve 626 araç kontrol edildi; 39 kişi hakkında işlem, 36 araca 146 bin 342 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:29
Emniyet ekiplerinden kent genelinde geniş çaplı denetim

BURSA (İHA) – Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesi hedefiyle il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 00.00 ile 18.00 arasında yapıldı. Denetimler kapsamında 4 bin 207 şahıs sorgulandı; işlem yapılanlar arasında 9 Türk vatandaşı ile 30 yabancı uyruklu şahıs yer aldı.

Araç kontrollerinde 626 araç incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 36 araca toplam 146 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 39 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

