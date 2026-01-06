Bursa'da izinli mahkum balkona kilitlendi — müzakereci ekipler sevk edildi

Bursa'da izinli çıkan Mehrali Paşa, yakınlarını bıçakla tehdit edip balkona kendini kilitledi; müzakereci ekipler ve itfaiye sevk edildi. Zanlının 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası var.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:06
Yıldırım Akçağlayan'da yaşanan olayda mahalle sakinleri olayı izledi, ekipler geniş güvenlik önlemi aldı

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'ta meydana gelen olayda, Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa (26), Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı sırada aile fertlerine yönelik şiddet ve tehdit iddiasıyla güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, yılbaşı sabahı saat 06.30 civarında kız kardeşi Nazlı Paşa'nın evine gelen şüpheli, uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirildi. Anneye ait eve gönderilmek istenince çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 yaşındaki yeğeni B.G.'nin boğazına dayadı. Olay sırasında müdahale eden Nazlı Paşa ellerinden yaralanırken, küçük çocuk şans eseri zarar görmeden kurtarıldı. Şüpheli, tehditler savurarak evden kaçtı; yaralı anne hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Yaklaşık bir hafta sonra aynı adresi tekrar ziyaret eden şüpheli, evde kimseyi bulamayınca eşyaya zarar verdi. Komşuların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak isteyince zanlı elindeki bıçakla balkona çıkarak kendini kilitledi ve direnç gösterdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler şüpheliyi ikna çabası başlatırken, hazır bulunan itfaiye ekipleri balkonun altına branda açtı. Güvenlik güçleri, olayın tırmanmasını engellemek için müzakereci ekipler çağırdı. O sırada mahallede toplanan meraklı kalabalığın olayı adeta film izler gibi takip etmesi dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında, zanlının 15 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası

