Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikası Alevlere Teslim: Drone Görüntüleri Hasarı Gösterdi

Nilüfer'deki Minareliçavuş OSB'de gece çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı; drone görüntüleri fabrikanın ağır hasar aldığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:25
Bursa'da kimyasal kaplama fabrikası alevlere teslim oldu

Minareliçavuş OSB'deki yangın sabaha karşı kontrol altına alındı

Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Olay sabahın ilk ışıklarında dronla görüntülendi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangında fabrikanın duvarlarının büyük bölümünün yıkıldığı, yapının siyah is ve duman izleriyle kaplandığı dikkat çekti.

Bölgede itfaiye ve diğer ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde ortaya çıkan hava çekimleri, yangının verdiği hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Olayla ilgili detaylı hasar tespit çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

